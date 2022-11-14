Об этом 14 ноября рассказал спикер Совета национальной безопасности США. Он отметил, что директор ЦРУ Билл Бернс встречался со своим коллегой из российской разведки Сергеем Нарышкиным в понедельник в Анкаре.

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О чем говорили

Встреча состоялась в рамках текущих усилий США по "общению с Россией по управлению рисками". Кроме того, обсудили случаи несправедливо задержанных граждан США.

Мы очень открыто говорили о том, что у нас есть каналы для общения с Россией по управлению рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности, – отметил представитель.

Не обсуждали войну в Украине

Ранее в CNN рассказали, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан также контактировал с россиянами, чтобы предупредить о последствиях применения ядерного оружия в Украине. Однако представитель Совета нацбезопасности США подчеркнул – Бернс "не ведет никаких переговоров об Украине".

"Он не обсуждает урегулирование войны в Украине. Он передает сообщения о последствиях использования ядерного оружия Россией и рисках эскалации для стратегической стабильности. Он также поднимет дела несправедливо задержанных граждан США", – рассказал спикер.

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Он добавил, что Украину проинформировали о встрече перед визитом Бернса в Турцию.

"Мы твердо придерживаемся нашего фундаментального принципа: ничего об Украине без Украины", – заверил спикер.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден на саммите G20 в Индонезии заявил, что переговоры о мире без участия Украины невозможны. По его словам, Украина и дальше будет получать мощную поддержку.

"И мы не собираемся участвовать ни в каких переговорах. Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять украинцы", – отметил Байден.

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