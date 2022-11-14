Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что учитывая ту информацию, которая у нас есть, мы можем прийти к выводу, что Байден и Си Цзиньпинь говорили об Украине и договорились об одном, но крайне важном – все это зафиксировано в декларации после встречи.

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Александр Мусиенко объясняет, что это означает – зная, как дотошно Китай относится к каждой букве, то если они согласовали такую формулировку, это крайне важно.

США и Китай договорились по российско-украинской войне

Дословно, по итогам встречи, заявление было таким: "Китай вместе с США предостерегают Россию от необдуманных, безответственных и агрессивных шагов по применению ядерного оружия против Украины".

Это прямым текстом, думаю, следует понимать, что последствия для страны-агрессора будут полноценными и очень тяжелыми,

– говорит Мусиенко.

По мнению Александра Мусиенко, если эти два лидера нашли общий язык в российской агрессии, то и другие точки соприкосновения они тоже нашли.

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"Эта встреча крайне важна для нас и такой ее результат – чрезвычайно мощный месседж поддержки для украинской безопасности. И это тоже сигнал для России, что у Китая такая же точка зрения, как у США", – резюмирует обозреватель.

Джо Байден встретился с Си Цзиньпинем