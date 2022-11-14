Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что учитывая ту информацию, которая у нас есть, мы можем прийти к выводу, что Байден и Си Цзиньпинь говорили об Украине и договорились об одном, но крайне важном – все это зафиксировано в декларации после встречи.
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Александр Мусиенко объясняет, что это означает – зная, как дотошно Китай относится к каждой букве, то если они согласовали такую формулировку, это крайне важно.
США и Китай договорились по российско-украинской войне
Дословно, по итогам встречи, заявление было таким: "Китай вместе с США предостерегают Россию от необдуманных, безответственных и агрессивных шагов по применению ядерного оружия против Украины".
Это прямым текстом, думаю, следует понимать, что последствия для страны-агрессора будут полноценными и очень тяжелыми,
– говорит Мусиенко.
По мнению Александра Мусиенко, если эти два лидера нашли общий язык в российской агрессии, то и другие точки соприкосновения они тоже нашли.
Почему встреча лидеров США и Китая важна для Украины: смотрите видео
"Эта встреча крайне важна для нас и такой ее результат – чрезвычайно мощный месседж поддержки для украинской безопасности. И это тоже сигнал для России, что у Китая такая же точка зрения, как у США", – резюмирует обозреватель.
Джо Байден встретился с Си Цзиньпинем
- 14 ноября лидеры Китая и Соединенных Штатов Америки встретились в рамках саммита стран Большой двадцатки. Си Цзиньпин и Джозеф Байден обсудили вопросы сотрудничества.
- Во вступительном слове президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон и Пекин смогут справиться с разногласиями и совместно решать возникшие перед мировым сообществом проблемы.
- Джо Байден и Си Цзиньпин также обсудили неспровоцированную войну России против Украины. Лидер США при этом подчеркнул безответственные угрозы России по использованию ядерного оружия.
- Встреча лидеров обеих стран в рамках саммита Большой двадцатки является свидетельством определенного потепления в отношениях между государствами. К тому же, премьер-министр Китая заявлял о недопустимости ядерного шантажа Путиным.