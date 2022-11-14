Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що з огляду на ту інформацію, яка у нас є, ми можемо дійти до висновку, що Байден та Сі Цзіньпінь говорили про Україну і порозумілися щодо одного, але вкрай важливого – все це зафіксоване у декларації після зустрічі.

Читайте також У Сі Цзіньпіна закликали Росію й Україну до переговорів після зустрічі з Байденом

Олександр Мусієнко пояснює, що це означає – знаючи, як скурпульозно Китай ставиться до кожної літери, то якщо вони погодили таке формулювання, це вкрай важливо.

США та Китай порозумілися щодо російсько-української війни

Дослівно, за підсумками зустрічі, заява була такою: "Китай разом із США застерігають Росії від необдуманих, безвідповідальних та агресивних кроків щодо застосування ядерної зброї проти України".

Це прямим текстом, думаю варто розуміти, що наслідки для країни-агресорки будуть повноцінними та дуже важкими,

– каже Мусієнко.

На думку Олександра Мусієнка, якщо ці два лідери порозумілися у російської агресії, то й інші точки дотику вони теж знайшли.

Чому зустріч лідерів США та Китаю важлива для України: дивіться відео

"Ця зустріч вкрай важлива для нас і такий її результат – надзвичайно потужний меседж підтримки для української безпеки. І це також сигнал для Росії, що у Китаю така ж точка зору, як у США", – резюмує оглядач.

Джо Байден зустрівся із Сі Цзіньпінем