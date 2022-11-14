Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що з огляду на ту інформацію, яка у нас є, ми можемо дійти до висновку, що Байден та Сі Цзіньпінь говорили про Україну і порозумілися щодо одного, але вкрай важливого – все це зафіксоване у декларації після зустрічі.
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Олександр Мусієнко пояснює, що це означає – знаючи, як скурпульозно Китай ставиться до кожної літери, то якщо вони погодили таке формулювання, це вкрай важливо.
США та Китай порозумілися щодо російсько-української війни
Дослівно, за підсумками зустрічі, заява була такою: "Китай разом із США застерігають Росії від необдуманих, безвідповідальних та агресивних кроків щодо застосування ядерної зброї проти України".
Це прямим текстом, думаю варто розуміти, що наслідки для країни-агресорки будуть повноцінними та дуже важкими,
– каже Мусієнко.
На думку Олександра Мусієнка, якщо ці два лідери порозумілися у російської агресії, то й інші точки дотику вони теж знайшли.
Чому зустріч лідерів США та Китаю важлива для України: дивіться відео
"Ця зустріч вкрай важлива для нас і такий її результат – надзвичайно потужний меседж підтримки для української безпеки. І це також сигнал для Росії, що у Китаю така ж точка зору, як у США", – резюмує оглядач.
Джо Байден зустрівся із Сі Цзіньпінем
- 14 листопада лідери Китаю та Сполучених Штатів Америки зустрілися у рамках саміту країн Великої двадцятки. Сі Цзіньпін та Джозеф Байден обговорили питання співпраці.
- У вступному слові президент Сполучених Штатів зазначив, що Вашингтон та Пекін зможуть впоратися з розбіжностями та спільно розв'язувати проблеми, що постали перед світовою спільнотою.
- Джо Байден та Сі Цзіньпін також обговорили неспровоковану війну Росії проти України. Лідер США при тому й підкреслив безвідповідальні погрози Росії щодо використання ядерної зброї.
- Зустріч лідерів обох країн у рамках саміту Великої двадцятки є свідченням певного потепління у відносинах між державами. До того ж прем'єр-міністр Китаю заявляв про неприпустимість ядерного шантажу Путіним.