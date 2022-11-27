Об этом 24 каналу рассказал правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его мнению, Запад такими заявлениями дает понять руководству России, что вся их система – фейковая, построенная на коррупции и за деньги они могут сдать родную мать.

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Психологическое воздействие

Правозащитник считает, что такие призывы больше рассчитаны на психологическое воздействие.

Это чистый троллинг, потому что ЦРУ агентов через средства массовой информации не ищет,

– подчеркнул он.

Фейгин рассказал, что на сайте ЦРУ есть даже разделы на русском языке с призывами к россиянам: пишите, мы всех вас примем.

"Такие призывы рассчитаны на уровень идиотов, и наверняка почта у них завалена сообщениями от желающих. У меня в почте канала также полно сообщений с просьбой: "Дядюшка Марик, отведите меня в ЦРУ, хочу родину продать", – рассказывает Фейгин.

По его словам, 90%, что так ФСБ разводит, но 10% могут быть реальными желающими и их не нужно призывать – они сами энтузиасты своего дела.

Это информационная война

Думаю, что это просто такая информационная война, чтобы показать Кремлю, что они уже вообще никто,

– заметил оппозиционный политик.

По его мнению, если бы прозвучал призыв: все идите к нам в ФСБ, он бы выглядел менее убедительно.

"Какой дурак согласится сейчас сотрудничать с уже исчезающим режимом. Они еще могут многое сделать, но далеко не все", - подчеркнул Марк Фейгин.

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