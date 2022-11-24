Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, что ФСО в России готовят к защите от "гипнотизеров из ЦРУ".
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Это безумные деньги
Фейгин отметил, что многие не верят в то, что в Кремле могут заниматься "жертвоприношениями", магией и тому подобное. Однако руководить этим направлением во власти России очень престижно, потому что здесь есть куча денег. В свое время был такой генерал Рогозин в КГБ, который водил экстрасенсов.
Эти люди с одной стороны выслуживаются за погоны, с другой получают деньги. Я думаю, что они и сами верят в эти обряды, потому что, участвуя в них, заметно, как они все воспринимают за чистую монету. Да и не будешь верить сам, других не убедишь,
– заметил российский правозащитник.
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Война должна учитывать это
Он продолжил, что война должна учитывать такие увлечения Кремля. Возможно, война, ракетные атаки и тому подобное продиктованы им какими-то оккультными силами. На самом деле это сила и слабость.
"С одной стороны, иметь дело с дураками опасно, ведь это то же, что обезьяне дать гранату. С другой стороны, они боятся того, что эту информацию узнают. Они хотят казаться серьезными лицами, а не людьми, защиту которым обеспечивают маги и астрологи", – подчеркнул Фейгин.
Новости России: последние события
- Напряжение на границе между Украиной и Россией продолжает расти. Как отмечают в Генштабе, наблюдается подготовка войск врага к "обострению".
- В России умеют видеть победы там, где их нет, умеют уничтожать деревянные HIMARS, а теперь научились и "уклоняться" от их ударов. Так, глава Коми Владимир Уйба рассказал "невероятную" истории о том, как смог выжить после того, как по ним 6 раз ВСУ ударили из HIMARS.
- По данным Politico, Россия, вероятно, может применить химическое оружие в Украине, если продолжит терпеть поражения и большие потери на фронте. Это может быть шагом на опережение со стороны американских политических кругов, поскольку на самом деле россияне могут прибегнуть к чему угодно, в том числе и к применению запрещенного химического оружия.