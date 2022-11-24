Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про те, що ФСО в Росії готують до захисту від "гіпнотизерів з ЦРУ".

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Це шалені гроші

Фейгін зазначив, що багато хто не вірить у те, що у Кремлі можуть займатись "жертвоприношеннями", магією тощо. Однак керувати цим напрямком у владі Росії дуже престижно, бо тут є купа грошей. Свого часу був такий генерал Рогозін у КДБ, який водив екстрасенсів.

Ці люди з одного боку вислуговуються за погони, з іншого отримують гроші. Я думаю, що вони й самі вірять у ці обряди, бо беручи участь у них, помітно, як вони все сприймають за чисту монету. Та й не будеш вірити сам, інших не переконаєш,

– зауважив російський правозахисник.

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Війна має враховувати це

Він продовжив, що війна має враховувати такі захоплення Кремля. Можливо, війна, ракетні атаки тощо продиктовані їм якимись окультними силами. Насправді це й сила й слабкість.

"З одного боку, мати справу з дурнями небезпечно, адже це те саме, що мавпі дали гранату. З іншого боку, вони бояться того, що цю інформацію дізнаються. Вони хочуть здаватись серйозними особами, а не людьми, захист яким забезпечують маги й астрологи", – наголосив Фейгін.

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