На цьому під час брифінгу наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов. За його словами, країна-агресорка готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні.
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Коли очікувати на можливе "загострення"
Громов також розповів, коли це "загострення" може відбутися. Він озвучив інформацію, яку активно розганяють самі окупанти. Згідно з їхніми заявами, це може статися у період з 23 по 28 листопада.
Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що "НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбної Білорусі та Росії",
– зазначив Громов.
За словами Громова, відповідна активність нагадує сценарії, які вже ми вже спостерігали у вересні цього року. Тоді у Білорусі проводилися так звані навчання.
У Генштабі зазначили, що на фоні можливої буцімто загрози з боку України, окупанти готують до захисту Бєлгородську область. Для цього у ній мають встановити мінно-вибухове загородження. Мовляв, це дозволить не допустити просування так званих "українських ДРГ".
Росія активно розганяє тему нападу на Бєлгородщину
- На думку радник глави ОП Михайла Подоляка, Кремль змінив свою тактику. Тепер він все частіше акцентуватиме на буцімто нападі України на Бєлгородську область. Він зазначив, що таким чином у Росії прагнуть зробити населення лояльнішим.
- Поділяє цю думку політолог Артем Бронжуков. Він зазначив, що з допомогою цих провокацій ворог планує підвищити підтримку росіян до повномасштабного вторгнення в Україну. Зауважимо, що на фоні відступу з окупованих територій, а також інших провалів на фронті, громадяни країни-агресорки вже сумніваються у правильності дій Путіна.
- Водночас у Бєлгородській області продовжують активно готуватися. Під час однієї з нарад губернатор Гладков висловив обурення тим, що в регіоні не можуть вчасно спорудити захисні конструкції. За це він навіть пригрозив відрубати голову одній з чиновниць, на що вона лиш ввічливо подякувала.
- Крім того, у Бєлгороді продовжують вербувати співробітників підприємств до ПВК "Вагнера". Крім того, на облік беруть медиків.
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