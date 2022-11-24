В Росії є свій НЕО

Казкар розповів історію про те, як ледь не загинув під час відрядження на Донбас.

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За його словами, він побував у тимчасово окупованій Кремінній (місто в Сєвєродонецькому районі Луганської області України), куди доставляв спорядження та продовольство для окупантів. У цей час по колоні нібито відкривали вогонь.

Але, о диво, їх колона вміло ухилялись від ударів.

Кремінна – це інша історія. Там ідуть активні бої. Ми поки переміщалися, по нам шість разів ударили "хаймарсами",

– розповів Уйба.

За його словами, в колоні було два автобуси з вантажем і два джипи.

"І ось по нашій колоні шість разів "хаймарсами" накладали, били. Бо ми ціль така, ошатна", – додав чиновник.

Уйба розказав, яку ухилявся від HIMARS: відео

Втім, росіяни щось не дуже повірили губернатору у його надзвичайні здібності. У соцмережах коментатори засміяли казкаря. Хтось каже, що таки одна з ракет заділа Уйба.



Реакція росіян на байки губернатора / Скриншот соцмережі

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