У России есть свой НЭО

Сказочник рассказал историю о том, как чуть не погиб во время командировки на Донбасс.

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По его словам, он побывал во временно оккупированной Кременной (город Северодонецком районе Луганской области Украины), куда доставлял снаряжение и продовольствие для оккупантов. В это время по колонне якобы открывали огонь.

Но, чудо, их колонна умело уклонялась от ударов.

Кременная – это другая история. Там идут активные сражения. Мы пока перемещались, по нам шесть раз ударили "хаймарсами",

– рассказал Уйба.

По его словам, в колонне было два автобуса с грузом и два джипа.

"И вот по нашей колонне шесть раз "хаймарсами" накладывали, избивали. Потому что мы цель такая, нарядная", - добавил чиновник.

Уйба рассказал, что уклонялся от HIMARS: видео

Впрочем, россияне что-то не очень-то поверили губернатору в его чрезвычайные способности. В соцсетях комментаторы засмеяли сказочника. Кто-то говорит, что одна из ракет задела Уйба.



Реакция россиян на басни губернатора / Скриншот соцсети

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