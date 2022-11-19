Документ називається "План морально-психологічного забезпечення переведення ФСО з мирного на воєнний час". Російське опозиційне видання отримало доступ до нього.

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Контрнавіювання та колективні походи в храм

У документі мовиться про моральний ста захисників Кремля у разі держперевороту. Передбачають, що в них можуть виникнути пригніченість, замкнутість, невпевненість у правильності дій начальства, страх за своє життя.

Тому генерали ФСО пропонують використовувати "контрнавіювання", довірчі бесіди з молодими співробітниками, щотижневі політзаняття, а також колективні походи до храму.



Секретний документ ФСО / Фото The Insider

Кремль вбачає загрози від "іноземних агентів"

За версією ФСО, організовуватимуть держпереворот агенти іноземних розвідок. Вони начебто використовуватимуть пропаганду в соцмережах та інтернеті, а також впливатимуть на родичів офіцерів. Ба більше, у ФСО серйозно думають, що деякі з агентів мають гіпнотичні здібності.

Крім того, ФСОшники вважають, що так званий ворог використовуватиме "псі-генератори" або "генератори чорної матерії", які, мовляв, розробляли у секретних центрах ЦРУ.

За реалізацію плану відповідає заступник директора ФСО генерал Олександр Комов. За інформацією джерела видання, Комов керує групою позаштатних радників, до якої, зокрема, входять астрологи, чорні маги та екстрасенси.

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