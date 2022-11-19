Документ называется "План морально-психологического обеспечения перевода ФСО из мирного на военное время". Российское оппозиционное издание получило доступ к нему.

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Контрвнушение и коллективные походы в храм

В документе говорится о моральном состоянии защитников Кремля в случае госпереворота. Предполагается, что у них могут возникнуть подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, страх за свою жизнь.

Поэтому генералы ФСО предлагают использовать "контрвнушение", доверительные беседы с молодыми сотрудниками, еженедельные политзанятия, а также коллективные походы в храм.



Секретный документ ФСО / Фото The Insider

Кремль видит угрозы от "иностранных агентов"

По версии ФСО, организовывать госпереворот будут агенты иностранных разведок. Они будут якобы использовать пропаганду в соцсетях и интернете, а также будут влиять на родственников офицеров. Более того, в ФСО серьезно думают, что некоторые из агентов имеют гипнотические способности.

Кроме того, ФСОшники считают, что так называемый враг будет использовать "пси-генераторы" или "генераторы черной материи", которые, мол, разрабатывали в секретных центрах ЦРУ.

За реализацию плана отвечает заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. По информации источника издания, Комов руководит группой внештатных советников, в которую, в частности, входят астрологи, черные маги и экстрасенсы.

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