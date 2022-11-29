Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, почему Запад не позволит Китаю аннексировать Сибирь.
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Снабжение из Китая
Пионтковский отметил, что все американские источники говорят о том, что Китай поставляет России все, что угодно, но не оружие. После съезда, на котором Си Цзиньпин пришел к абсолютной почти пожизненной власти под лозунгами противостояния с США, самым быстрым присоединением Тайваня, его риторика изменилась. Встреча Цзиньпина с Байденом на Бали проходила в дружеском тоне.
Си Цзиньпин не будет жертвовать своими экономическими интересами, поддерживая Россией оружием, а также помогая ей ощутимо преодолевать санкции. Это показатель "величия" российской экономики,
– заметил российский публицист из США.
Пионтковский о том, что Индия и Китай дают что-то России, но до поставки оружия не дойдет: смотрите видео
Снабжение из Индии
Он продолжил, что Россия спросила у Индии огромную номенклатуру изделий. В частности, обычные подштаники для бойцов, обычные бытовые принадлежности, технику. Выяснилось, что в России нет ничего совсем.
"Итак, Индия и Китай что-то дают, но я уверен, и уверены все американские источники, до поставки оружия не дойдет", - подчеркнул Пионтковский.
Новости Китая: последние события
- Китайские власти обвинили США в том, что их военный корабль пересек морские границы. Произошло это якобы у островов Спратли в Южно-Китайском море.
- Федеральная комиссия связи США запретила телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE, ссылаясь на проблемы безопасности данных. Среди запрещенных компаний также Dahua, Hikvision, Hytera.
- На заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу, который является ключевым производителем Apple iPhone, уже более 5 дней продолжаются массовые забастовки сотрудников. Они протестуют против жестких санитарных ограничений на предприятии, внедренных на фоне новой вспышки COVID-19.