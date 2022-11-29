Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, почему Запад не позволит Китаю аннексировать Сибирь.

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Снабжение из Китая

Пионтковский отметил, что все американские источники говорят о том, что Китай поставляет России все, что угодно, но не оружие. После съезда, на котором Си Цзиньпин пришел к абсолютной почти пожизненной власти под лозунгами противостояния с США, самым быстрым присоединением Тайваня, его риторика изменилась. Встреча Цзиньпина с Байденом на Бали проходила в дружеском тоне.

Си Цзиньпин не будет жертвовать своими экономическими интересами, поддерживая Россией оружием, а также помогая ей ощутимо преодолевать санкции. Это показатель "величия" российской экономики,

– заметил российский публицист из США.

Пионтковский о том, что Индия и Китай дают что-то России, но до поставки оружия не дойдет: смотрите видео

Снабжение из Индии

Он продолжил, что Россия спросила у Индии огромную номенклатуру изделий. В частности, обычные подштаники для бойцов, обычные бытовые принадлежности, технику. Выяснилось, что в России нет ничего совсем.

"Итак, Индия и Китай что-то дают, но я уверен, и уверены все американские источники, до поставки оружия не дойдет", - подчеркнул Пионтковский.

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