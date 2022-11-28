Як пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, протести, ймовірно, спричинять скорочення виробництва лінійки iPhone 14 Pro на близько 6 мільйонів одиниць у 2022 році. Якщо працівників не вдасться повернути до роботи найближчим часом, кількість втрачених нових смартфонів для Apple може стати ще більшою.

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Як протести у Китаї впливають на виробництво iPhone

За словами співрозмовника Bloomberg, ситуація на заводі Foxconn у Чженчжоу залишається нестабільною, й актуальна оцінка втраченого виробництва для Apple може змінитися.

Це залежатиме від того, як швидко тайванська Foxconn Technology Group, що управляє китайським заводом, зможе повернути людей на складальні лінії після бурхливих протестів проти коронавірусних обмежень та подекуди низьких зарплат.

Протести біля заводу Foxconn у Чженчжоу: дивіться відео

Зауважимо, що на заводі Foxconn у Чженчжоу виробляється найбільша кількість iPhone 14 Pro і Pro Max, які стали найбільш затребуваними смартфонами Apple цього року.

Водночас, Apple вже знизила загальний план виробництва смартфонів з 90 мільйонів до 87 мільйонів одиниць напередодні. Аналітики Morgan Stanley, своєю чергою, оцінили дефіцит лінійки Pro у близько 6 мільйонів одиниць ще до спалаху протестів у Чженчжоу.

До слова, співрозмовник Bloomberg зазначив, що Apple і Foxconn усвідомлюють втрати, проте мають намір надолужити обсяги виробництва нових iPhone вже у 2023 році. При цьому, офіційних коментарів щодо ситуації обидві компанії наразі не надали.

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