Представник Південного командування Народно-визвольної армії Китаю Тянь Цзюньлі звинуватив Штати в ескалації.

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За його словами, дії американських військових серйозно порушили суверенітет і безпеку Китаю. Він повідомив, що китайські військово-морські сили відстежували американський корабель поблизу островів Спратлі в Південно-Китайському морі, а потім відігнали ракетний крейсер за межі своїх морських кордонів.

Довідка. Ці острови є спірним архіпелагом, на який претендують материковий Китай, Філіппіни, Тайвань, Малайзія, В'єтнам та Бруней.

Як зазначає видання, китайський протест проти проходу американського військового корабля через спірні води став першою такою заявою починаючи із липня цього року.

Що про це сказали у США

У відповідь на звинувачення Китаю 7-й флот ВМС США повідомив, що у вівторок USS Chancellorsville заявив про права і свободу судноплавства в Південнокитайському морі біля островів Спратлі відповідно до міжнародного права.

Стосунки між США та Китаєм загострюються

Російський правозахисник Марк Фейгін сказав, що Китай не хоче жорсткого протистояння з США, а тому робитиме кроки в бік Вашингтона. Після піку напруження між Китаєм і США, пов'язаного з візитом Пелосі на Тайвань, нині якраз відбувається перемовний процес між Пекіном і Вашингтоном.

Серед іншого вони обговорюють і тему війни в Україні. Тому Китай не просто так почав блокувати певні напрямки співпраці з Росією, це результат домовленостей, і за це Пекін щось отримає.

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