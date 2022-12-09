Російські ЗМІ пишуть, що сьогодні Путін разом із лідерами Вірменії, Білорусії, Казахстану та Киргизії зустрілися в Киргизстані на саміті Євразійського економічного союзу. Там диктатор згадав і розв'язану ним проти України війну.

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Путін благає про спільну систему безпеки

Жалюгідний Путін, мабуть, розуміє свій програш, адже у промові дуже жалівся на Україну і просив спільну систему безпеки.

Треба разом працювати над формуванням гнучкої та сталої системи безпеки та співробітництва,

– звернувся Путін до лідерів.

Такі благання насправді не отримають очікуваної Путіним відповіді. Країни ШОС й раніше цурались Путіна, вони ж не вороги собі. Підтримка країни-терориста – це втрата авторитету та впливу на міжнародній арені.

Головні нарікання Путіна

Втім, Путін продовжив своє скиглення. Говорив, що "конфліктний потенціал збільшується у світі через спроби Заходу зберегти будь-якими засобами своє домінування".

Мовляв, Захід свідомо йде на множення хаосу та загострення міжнародної обстановки. Ба більше, заявив, що "Захід перетворив Україну на колонію і використовує український народ як гарматне м'ясо, як таран проти Росії".

Більшого крінжу й уявити складно – тобто Путін фактично визнав, що напав не на Україну, а на Захід.

Довідка. ШОС або Шанхайська організація співробітництва – міждержавне об'єднання азійських держав. До ШОС входять 8 країн-членів — Індія, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан. Штаб-квартира організації розташована у Пекіні. ШОС буда задумала, як альтернатива ЄС, але не склалось.

Чи можуть країни ШОС допомогти Путіну

Якщо коротко, – ні. Щодо ШОС, то раніше лідери країн-учасниць не те, що не підтримали Путіна, вони радше, навпаки, засудили його.

Так президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором.

Союзники, на яких сподівався Путін, зовсім не є йому союзниками. Білорусь – радше перебуває в опозиції., а тому виконує імперські злочинні накази. Та країна і не є членом ШОС (входить до інституту спостерігачів).

До слова, президент Таджикистану ще у жовтні втомився від цих молитов і указів Путіна. Він попросив російського диктатора не ставитись до країн Центральної Азії так, як це було в СРСР.

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