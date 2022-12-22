Глава государства опубликовал видео своей встречи. Также он рассказал, какова была тема разговора.
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Зеленский встретился с Дудой
Глава государства рассказал, что по дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой.
Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году. Спасибо за неизменную и мощную поддержку!
– заявил Зеленский.
Смотрите видео встречи Дуды и Зеленского
По информации Офиса Президента, встреча состоялась в городе-спасителе Жешуве. Во время разговора лидеры затронули широкий спектр тем с акцентом на:
- усиление обороноспособности Украины,
- гуманитарных вопросах, чрезвычайно важных, в частности, для временных переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны.
Зеленский встретился с Дудой в Жешуве / Фото Офиса Президента
Визит Зеленского в США: коротко
- Зеленский прибыл в США 21 декабря. Это был первый визит президента за границу с начала полномасштабного вторжения. Его планировали в течение нескольких месяцев, но это не разглашалось в целях безопасности.
- В Вашингтоне президент встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Они провели переговоры и заверили друг друга в укреплении отношений обеих стран.
- Затем Зеленский выступил в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала эту речь одной из лучших, которые ей приходилось слышать.
- Пелоси отметила общие черты украинского лидера и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В частности, оба политика приезжали в США, чтобы попросить помощи и поблагодарить партнеров за поддержку.
- За несколько часов до визита США выделили новую военную помощь Украине на 1,8 миллиарда долларов. Туда войдет долгожданная система ПВО "Патриот", которая поможет оградить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских атак.