Глава государства опубликовал видео своей встречи. Также он рассказал, какова была тема разговора.

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Зеленский встретился с Дудой

Глава государства рассказал, что по дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой.

Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году. Спасибо за неизменную и мощную поддержку!
– заявил Зеленский.

Смотрите видео встречи Дуды и Зеленского

По информации Офиса Президента, встреча состоялась в городе-спасителе Жешуве. Во время разговора лидеры затронули широкий спектр тем с акцентом на:

  • усиление обороноспособности Украины,
  • гуманитарных вопросах, чрезвычайно важных, в частности, для временных переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны.


Зеленский встретился с Дудой в Жешуве / Фото Офиса Президента

Визит Зеленского в США: коротко

  • Зеленский прибыл в США 21 декабря. Это был первый визит президента за границу с начала полномасштабного вторжения. Его планировали в течение нескольких месяцев, но это не разглашалось в целях безопасности.
  • В Вашингтоне президент встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Они провели переговоры и заверили друг друга в укреплении отношений обеих стран.
  • Затем Зеленский выступил в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала эту речь одной из лучших, которые ей приходилось слышать.
  • Пелоси отметила общие черты украинского лидера и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В частности, оба политика приезжали в США, чтобы попросить помощи и поблагодарить партнеров за поддержку.
  • За несколько часов до визита США выделили новую военную помощь Украине на 1,8 миллиарда долларов. Туда войдет долгожданная система ПВО "Патриот", которая поможет оградить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских атак.