Глава держави опублікував відео своєї зустрічі. Також він розповів, якою була тема розмови.

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Зеленський зустрівся з Дудою

Глава держави розповів, що дорогою додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році. Дякую за незмінну й потужну підтримку!

– заявив Зеленський.

Дивіться відео зустрічі Дуди та Зеленського

За інформацією Офісу Президента, зустріч відбулася в місті-рятівнику Жешуві. Під час розмови лідери торкнулися широкого спектра тем з акцентом на:

посиленні обороноздатності України,

гуманітарних питаннях, що є надзвичайно важливими, зокрема, для тимчасових переселенців, які були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни.



Зеленський зустрівся з Дудою в Жешуві / Фото Офісу Президента

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