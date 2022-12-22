До слова, раніше політикиня Пелосі назвала появу Зеленського у Конгресі "великою честю". Вона додала, що президент України "абсолютний герой".
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Пелосі порівняла Зеленського з Черчиллем та високо оцінила його промову
Журналістка CBS News оприлюднила у мережі відео, на якому Спікерка Палати представників США ділиться враженнями після виступу президента України у Конгресі. Ненсі Пелосі стверджує, що промова Володимира Зеленського є однією з найкращих, які їй доводилося чути у Конгресі.
Ненсі Пелосі з прапором України коментує промову Зеленського: дивіться відео
Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього Прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.
Президент Зеленський, як і Вінстон Черчилль у свій час, бореться за порятунок Європи від тиранії. Промова була справді історичною, додала спікерка.
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Про що говорив Володимир Зеленський у Конгресі
- Президент України виступив з промовою у Конгресі США в рамках свого дипломатичного візиту. Зазначимо, що напередодні цього Ненсі Пелосі закликала членів Конгресу бути присутніми на засіданні.
- Володимир Зеленський подякував партнерам за їхню потужну підтримку. Водночас наголосив, що Україні потрібно більше зброї, аби боротися з загарбником.
- Президент Зеленський розповів про ситуацію на лінії фронту, де побував перед поїздкою у США. Він передав Конгресу прапор з Бахмуту від ЗСУ, що символізує вдячність українців за допомогу у боротьбі з агресором.