Конгрес готується приймати Зеленського

Спікерка Палати представників надіслала Зеленському листа від імені лідерів республіканців та демократів у Конгресі. Про це Пелосі розповіла журналістам.

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Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США. Зеленський національний та світовий герой,

– наголосила Пелосі.

Вона поділилася спогадами про свій візит до Києва у травні цього року. Спікерка Палати представників бачила "неймовірну сміливість українського народу, який бореться за демократію для всього світу". США та світ в захваті від того, що зараз роблять українці.

Пелосі додала, що Конгрес планує запевнити Зеленського у потужній двопартійній підтримці.

Що відомо про візит президента України у США

21 грудня Зеленський здійснив свою першу закордонну подорож з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У США політик відправився через Польщу, куди прибув потягом.

З міркувань безпеки про візит не інформували публічно. Однак відомо, що у США Зеленського запросив президент Джо Байден.

За даними ЗМІ, американський лідер готується оголосили про пакет військової допомоги Україні майже на 2 мільярди доларів. Ця допомога включатиме потужну систему ППО Patriot.



Що Зеленський робитиме у США / Інфографіка 24 каналу