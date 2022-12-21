Конгресс готовится принимать Зеленского
Спикер Палаты представителей прислала Зеленскому письмо от имени лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе. Об этом Пелоси рассказала журналистам.
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Принимать полного, абсолютного героя, который сражается за демократию і ведет людей, борющихся за демократию – честь для Конгресса США. Зеленский национальный и мировой герой,
– подчеркнула Пелоси.
Она поделилась воспоминаниями о своем визите в Киев в мае этого года. Спикер Палаты представителей видела "невероятную смелость украинского народа, борющегося за демократию для всего мира". США и мир в восторге от того, что сейчас делают украинцы.
Пелоси добавила, что Конгресс планирует заверить Зеленского в мощной двухпартийной поддержке.
Что известно о визите президента Украины в США
- 21 декабря Зеленский совершил свое первое заграничное путешествие с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В США политик отправился через Польшу, куда прибыл поездом.
- Из соображений безопасности о визите не информировали публично. Однако известно, что США Зеленского пригласил президент Джо Байден.
- По данным СМИ, американский лидер готовится объявить о пакете военной помощи Украине почти на 2 миллиарда долларов. Эта помощь будет включать в себя мощную систему ПВО Patriot.
Что Зеленский будет делать в США / Инфографика 24 канала