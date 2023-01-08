Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он напомнил, что в новый пакет помощи от США вошли боевые машины пехоты Bradley.
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По словам Шейтельмана, после этого решения Штатов французы объявили о предоставлении Украине легких танков AMX-10RC. А вслед за ними Германия также согласилась предоставить Киеву бронетранспортеры Marder.
Кроме того, Берлин пообещал отправить в Украину зенитно-ракетный комплекс Patriot из своих запасов.
Это эффект домино. Он складывается сейчас абсолютно в нашу пользу,
– сказал Шейтельман.
Он добавил, что политика Германии состоит в том, что она не готова быть той страной, которая "занимается эскалацией в Восточной Европе". По словам Шейтельмана, это связано с исторической трамвой 80-летней давности.
Триггеры для предоставления Украине танков Leopard 2
Политтехнолог отметил, что заявления от западных партнеров по увеличению военной помощи Украине не прекращаются. В частности, Финляндия предложила предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Однако для этого требуется разрешение Германии, поскольку именно она является производителем этого вооружения.
Заявление этой достаточно маленькой страны, имеющей границу с Россией и потенциально находящейся в опасной ситуации, может стать триггером. Ведь Германия раньше сказала: мы сами не готовы (предоставить Leopard 2 – 24 канал). Теперь Германия не одна, ведь есть Финляндия,
– сказал Шейтельман.
По мнению политтехнолога, если в России будет объявлена новая волна мобилизации, это станет еще одним триггером для западных партнеров Украины. Как отметил Шейтельман, в этом случае Запад еще увеличит количество вооружения для Киева.
"Надеюсь, такой же эффект домино мы будем скоро наблюдать и на фронте. Когда стоит в одном месте разбить врага, а дальше все тоже посыплется", – заметил Шейтельман.
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Российская пропаганда умалчивает информацию о вооружении, которое получит Украина
В американском Институте изучения войны отметили, что российская пропаганда молчит о предоставлении Украине большого количества вооружений от Запада. Шейтельман считает, что Кремлю сейчас невыгодно сообщать такую информацию.
В ближайшие дни или недели Кремлю нужно объявлять новую мобилизацию. И что они должны объявить россиянам? Что там как раз подъехало большое количество техники, которая будет их уничтожать?
– сказал политтехнолог.
Он напомнил, что Владимир Путин ранее, комментируя предоставление Украине ЗРК Patriot, пригрозил "пощелкать" эти системы. По словам Шейтельмана, учитывая нынешнее количество видов вооружения, которое предоставляют Киеву, у российского диктатора даже не хватит слов для угроз.
Военная помощь для Украины: коротко
- США 6 января объявили пакет помощи на 3 миллиарда долларов. Украина получит не только бронемашины, но и ракеты и другое оружие.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц 5 января объявил, что Германия передаст Украине ЗРК Patriot. Зенитно-ракетный комплекс Patriot обещают доставить в Украину в первом квартале 2023 года.
- Польша и Финляндия рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard. Однако глава Комитета по обороне Антти Хаккянен назвал важное условие: нужно, чтобы это делали и другие государства Европы.