Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що у новий пакет допомоги від США увійшли бойові машини піхоти Bradley.

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За словами Шейтельмана, після цього рішення Штатів французи оголосили про надання Україні легких танків AMX-10RC. А слідом за ними Німеччина також погодилася надати Києву бронетранспортери Marder.

Окрім того, Берлін пообіцяв відправити в Україну зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх запасів.

Це ефект доміно. Він складається зараз абсолютно на нашу користь,

– сказав Шейтельман.

Він додав, що політика Німеччини полягає у тому, що вона не готова бути тією країною, яка "займається ескалацією у Східній Європі". За словами Шейтельмана, це пов'язано з історичною трамвою 80-річної давнини.

Тригери для надання Україні танків Leopard 2

Політтехнолог зазначив, що заяви від західних партнерів щодо збільшення військової допомоги Україні не припиняються. Зокрема, Фінляндія запропонувала надати Україні бойові танки Leopard 2. Однак для цього потрібен дозвіл Німеччини, оскільки саме вона є виробником цього озброєння.

Заява цієї достатньо маленької країни, яка має кордон з Росією і потенційно перебуває в небезпечній ситуації, може стати тригером. Адже Німеччина раніше сказала: ми самі не готові (надати Leopard 2 – 24 канал). Тепер Німеччина не одна, адже є Фінляндія,

– сказав Шейтельман.

На думку політтехнолога, якщо у Росії оголосять нову хвилю мобілізації, це стане ще одним тригером для західних партнерів України. Як зазначив Шейтельман, у такому випадку Захід ще збільшить кількість озброєння для Києва.

"Сподіваюся, такий самий ефект доміно ми скоро спостерігатимемо і на фронті. Коли варто в одному місці розбити ворога, а далі все теж посиплеться", – зауважив Шейтельман.

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Російська пропаганда замовчує інформацію про озброєння, яке отримає Україна

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що російська пропаганда мовчить про надання Україні великої кількості озброєння від Заходу. Шейтельман вважає, що Кремлю зараз невигідно повідомляти таку інформацію.

Найближчими днями або тижнями Кремлю треба оголошувати нову мобілізацію. І що вони мають оголосити росіянам? Що там якраз під'їхала велика кількість техніки, яка буде їх знищувати?

– сказав політтехнолог.

Він нагадав, що Владімір Путін раніше, коментуючи надання Україні ЗРК Patriot, пригрозив "поклацати" ці системи. За словами Шейтельмана, зважаючи на теперішню кількість видів озброєння, яке надають Києву, у російського диктатора навіть не вистачить слів для погроз.

Військова допомога для України: коротко