Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він підкреслив, очевидну синхронізацію світових лідерів.

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5 січня 2023 року з'явилася інформація про військову допомогу із Берліна, Парижа, Вашингтона. Крім бронетехніки, Німеччина, наприклад, передає ще батарею до системи ППО Patriot.

Війна не вигідна нікому

Божко згадав пресконференцію міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі – він говорив про передачу від Британії, або її союзників до України танків. Також Британія працює над передачею зброї дальнього ураження. Експерти припускають, що це може бути ракета SCALP, яка в різних своїх версіях б'є на дальність до 300 — 500 кілометрів.

Експерт переконаний, що західні партнери України усвідомили одну дуже важливу річ: затягування війни не вигідне ні для кого, воно не дає серйозного шансу світовій економіці на швидке відновлення.

Окрім тих трильйонів, мільярдів доларів, які втрачаються прямо тут, на території України, разом із знищеними будівлями, розгромленими містами, ще величезні суми втрачає глобальна економіка. І ці всі негативні сигнали сповільнюють будь-які можливості до зростання,

– зауважив Божко.

Важливі зрушення

Політконсультант упевнений, що є зрушення у 2 напрямках:

політичне рішення про те, що рух України до перемоги повинен бути пришвидшений, наданням цих технічних засобів;

чітке усвідомлення того, що Україна має перемогти повноцінно, і надання техніки не сильно вдарить по обороноздатності Заходу. Водночас це дасть можливість потенційно виграти якийсь час перед наступними можливими великими конфліктами.

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Потрібно розвести конфлікти в часі

Божко припускає, що для Заходу було б не дуже приємно потрапити у ситуацію, коли гаряча фаза війни буде тривати одночасно в Україні, на Близькому Сході, навколо Ірану і в Південнокитайському морі біля узбережжя Тайваню.

"Це перевантажить західний військово-промисловий комплекс, західні центри прийняття рішень", – переконаний експерт.

Він згадав статтю про те, що в інтересах саме Вашингтона та Пентагону було б розвести в часі ці конфлікти, провести їх етапним шляхом, аби вони не перевантажували західну структуру прийняття рішень і реагування.

Війна в Україні має закінчитися в 2023 році

За словами Божка, очільник ЦРУ Білл Бернс прогнозує гарячу фазу конфлікту у Тайвані приблизно на 2027 рік. Однак це динамічний процес, і сторони можуть бути готові значно раніше, додав експерт. Тому затягувати попередні історії стає абсолютно небезпечно.

Є чітке усвідомлення того, що Україна має перемогти у 2023 році. Цей конфлікт не треба брати з собою далі, бо далі можуть бути інші конфлікти,

– зауважив Ярослав Божко.

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