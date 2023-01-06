Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, очевидную синхронизацию мировых лидеров.

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5 января 2023 года появилась информация о военной помощи из Берлина, Парижа, Вашингтона. Помимо бронетехники, Германия, например, передает еще батарею в систему ПВО Patriot.

Война не выгодна никому

Божко вспомнил пресс-конференцию министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли – он говорил о передаче от Британии или ее союзников в Украину танков. Также Великобритания работает над передачей оружия дальнего поражения. Эксперты предполагают, что это может быть ракета SCALP, которая в разных версиях бьет на дальность до 300 — 500 километров.

Эксперт убежден, что западные партнеры Украины осознали одну очень важную вещь: затягивание войны не выгодно ни для кого, оно не дает серьезного шанса мировой экономике на скорейшее восстановление.

Кроме тех триллионов, миллиардов долларов, которые теряются прямо здесь, на территории Украины, вместе с уничтоженными зданиями, разгромленными городами, огромные суммы теряет глобальная экономика. И эти все отрицательные сигналы замедляют любые возможности роста.

– заметил Божко.

Важные сдвиги

Политконсультант уверен, что есть сдвиги в 2 направлениях:

политическое решение о том, что движение Украины к победе должно быть ускорено, предоставлением этих технических средств;

четкое осознание того, что Украина должна победить полноценно и предоставление техники не сильно ударит по обороноспособности Запада. В то же время это позволит потенциально выиграть некоторое время перед следующими возможными большими конфликтами.

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Нужно развести конфликты во времени

Божко предполагает, что Западу было бы не очень приятно попасть в ситуацию, когда горячая фаза войны будет продолжаться одновременно в Украине, на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и в Южнокитайском море у побережья Тайваня.

"Это перегрузит западный военно-промышленный комплекс, западные центры принятия решений", – убежден эксперт.

Он вспомнил статью о том, что в интересах именно Вашингтона и Пентагона было бы развести во времени эти конфликты, провести их этапным путем, чтобы они не перегружали западную структуру принятия решений и реагирования.

Война в Украине должна закончиться в 2023 году

По словам Божко, глава ЦРУ Билл Бернс прогнозирует горячую фазу конфликта в Тайване примерно на 2027 год. Однако это динамичный процесс, и стороны могут быть готовы гораздо раньше, добавил эксперт. Поэтому затягивать предыдущие истории становится совсем опасно.

Есть ясное осознание того, что Украина должна победить в 2023 году. Этот конфликт не нужно брать с собой дальше, потому что дальше могут быть другие конфликты,

– заметил Ярослав Божко.

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