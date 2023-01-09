Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, зараз на Заході простежується певний позитивний наратив стосовно надання Україні військової допомоги.

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Особливо це можна прослідкувати на відносинах Франції та Великої Британії.

Конкуренція за підтримку України

Як розповів політолог, після того, як Париж ухвалив рішення про надання Києву легких танків AMX-10RC, у західній пресі з'явилися публікації з заголовками: "Франція виграє конкуренцію у Великої Британії у частині підтримки України".

Завдяки ЗМІ створюється враження, що існує конкуренція щодо того, хто є більшим союзник України. Це нам на користь,

– зауважив Вігірінський.

Він додав, що якщо до цих "перегонів" долучиться ще й Фінляндія, то у підсумку це може лише посилити обороноздатність нашої країни.

Андрій Вігірінський оцінив ініціативу Фінляндії: дивіться відео

"Без згоди Німеччини ініціатива Фінляндії нічого не варта"

Водночас у Фінляндії назвали важливу умову для передачі Leopard 2 – на це має погодитися виробник танків, тобто Німеччина. За словами політолога, згода Берліна є не просто формальністю.

Це необхідність, без якої постачання танків не відбудеться. Адже виробництво – німецьке, і повинен бути експортний контроль з боку Німеччини,

– сказав Вігірінський.

Він додав, що є контракти на постачання, у яких, ймовірно, написано, що Фінляндія, купуючи Leopard у Німеччини, не має права передавати їх іншим країнам без згоди виробника.

"Тому Фінляндія може проявити ініціативу. Але якщо вона наштовхнеться на відповідь "Ні" з боку Німеччини, то ця ініціатива у публічному просторі нічого не варта", – сказав політолог.

Німеччина у грудні не погодилася дати Україні Patriot

Вігірінський нагадав, що у грудні була доволі схожа ситуація з боку Польщі, яка стосувалася систем Patriot.

Після падіння ракети у польському селі Пшеводув 15 листопада 2022 року Німеччина запропонувала розгорнути на території Польщі ЗРК Patriot. Варшава ж запропонувала передати ці системи Україні. Однак на той момент Берлін не підтримав цю ініціативу.

На той момент заяви Польщі не коштували їй нічого. Поляки розуміли, що Німеччина не самостійна в ухваленні рішень і їй потрібна згода США,

– сказав Вігірінський.

Як зазначив політолог, врешті ця ситуація вирішилася позитивно для України – системи ППО Patriot нам надають США. А вже після рішення Вашингтона про надання Києву такого зенітно-ракетного комплексу заговорили й в Німеччині.

Як варто сприймати пропозицію Фінляндії

Вігірінський додав, що зараз розгортається дзеркальна ситуація з Фінляндією та Leopard 2. На думку політолога, заяву фінської влади варто сприймати не як прямий факт ймовірної передачі танків. Це радше "ініціатива від друзів", які хочуть підтримати український народ у його боротьбі за демократичні цінності.

Чи є комунікація на рівні Фінляндії та Німеччини? І яка позиція Німеччини у цьому питанні? Йдеться навіть не про те, чи передадуть німці власні танки. Чи погодяться вони на те, аби їх надала Фінляндія?

– зазначив політолог.

Він додав, що наразі чіткої відповіді від Берліна щодо цього питання не пролунало.

"Формально фіни – хороші, німці – погані. Але, можливо, фіни й німці мають спільну точку зору, просто створюється певний інформаційний фон, який покращує позицію Фінляндії", – зауважив Вігірінський.

Україна може отримати танки Leopard 2: коротко