Це сталося після того, як телевізійна станція TV 2/Bornholm тижнями чекала дозволу від морської влади Данії на занурення та зйомку пошкодження "Північного потоку-2".

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Пошкоджену ділянку шукали близько 5 годин

Занурення до пошкодженого газопроводу відбулося у четвер, 24 листопада, в Балтійському морі. Пошкоджену ділянку шукали близько 5 годин з допомогою підводного дрона.

Це перші офіційні відеозаписи та фотографії з економічної зони Данії. Занурення відбулося приблизно за 25 кілометрів від Дуеодде.

Пошкоджена ділянка "Північного потоку-2": відео

У Швеції теж показали пошкодження "Північного потоку"

Як відомо, вибухи сталися на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Данія та Швеція проводять окремі розслідування.

У Швеції оголосили перші результати розслідування вибухів на "Північних потоках" у Балтійському морі. Служба безпеки Швеції підтвердила диверсію на газопроводах.

Журналісти BBC нещодавно опублікували кадри розірваного "Північного потоку".

Як відомо, про руйнування на газопроводах стало відомо у ніч з 25 на 26 вересня. Відомо про руйнування двох трубопроводів "Північного потоку-1" і тільки одного на газопроводі "Північний потік-2".

Крім Данії та Швеції, розслідування вибухів на газопроводах "Північних потоків" розпочала поліція Німеччини.

Німецьким слідчим вдалося зробити фотографії руйнувань "Північного потоку" з підводного безпілотника Бундесверу. У трубі видно дірку завдовжки 8 метрів.

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