Это произошло после того, как телевизионная станция TV 2/Bornholm неделями ожидала разрешения от морских властей Дании на погружение и съемку повреждения "Северного потока-2".

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Поврежденный участок искали около 5 часов

Погружение в поврежденный газопровод произошло в четверг, 24 ноября, в Балтийском море. Поврежденный участок искали около 5 часов с помощью подводного дрона.

Это первые официальные видеозаписи и фотографии экономической зоны Дании. Погружение произошло примерно в 25 километрах от Дуэодде.

Поврежден участок "Северного потока-2": видео

В Швеции тоже показали повреждение "Северного потока"

Как известно, взрывы произошли на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Дания и Швеция проводят отдельные расследования.

В Швеции объявили первые результаты расследования взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море. Служба безопасности Швеции подтвердила диверсию на газопроводах.

Журналисты BBC недавно опубликовали кадры разорванного "Северного потока".

Как известно, о разрушении на газопроводах стало известно в ночь с 25 на 26 сентября. Известно о разрушении двух трубопроводов "Северного потока-1" и только одного на газопроводе "Северный поток-2".

Кроме Дании и Швеции, расследование взрывов по газопроводам "Северных потоков" начала полиция Германии.

Немецким следователям удалось сделать фотографии разрушений "Северного потока" из подводного беспилотника Бундесвера. В трубе видна дыра длиной 8 метров.

Заметьте – кто взорвал "Северные потоки": смотрите видео