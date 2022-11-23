Експерти встановили, що наприкінці вересня у газопроводах прогриміли 3 вибухи. Їх зафіксували в економічних зонах Балтійського моря Данії та Швеції.

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Прокурор Швеції повідомив, що сліди вибухівки знайшли на декількох об'єктах. Інцидент назвали "грубою диверсією".

Експерти, які побували на місці інциденту, заявили, що частина труби вилетіла на, можливо, навіть шість метрів вгору, в тому місці, де її розірвало. Бетон вибухнув. Навіть дуже важкі уламки труб відкинуло на дно океану.

Швеція та Данія проводять окремі розслідування. Водночас на Заході багато хто переконаний: за атаками стоїть Кремль.

У Норвегії заявили, що наразі фіксують найнапруженішу безпекову ситуацію за останні десятиліття. Нафтогазові компанії переживають стрес.

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Швеція знайшла докази диверсії

Вибухи, зафіксувані на "Північних потоках" пролунали у вересні 2022 року. Стався витік газу. Все вказує на те, що диверсію скоїла Росія, яка напередодні зими хотіла дестабілізувати економічну ситуацію та спровокувати у Європі паніку.

У листопаді 2022 року Швеція оприлюднила перші докази, що підриви "Північних потоків" – диверсія. На місці вибухів знайшли чужорідні предмети. Робота з доказами триває. Загалом у трубах газопроводу "Північний потік" виявили дірку у розмірі 8 метрів.

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