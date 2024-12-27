Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар командира батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрія Федоренка в ефірі телемарафону.

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Коли Україна зможе масово застосовувати дрони з оптоволокном

Юрій Федоренко розповів, що Росія уже використовує дрони на оптоволокні. Вона має налагоджену логістику та доступ до китайських комплектуючих, які вони можуть завозити достатньо швидко.

Попри усе, українські БпЛА можуть стати більш ефективними.

Українські розробки вже демонструють переваги. Наші дрони легші, можуть переносити більш потужний боєприпас і діють на аналогічну відстань. Але, так чи інакше, як і звичайні дрони ми опанували набагато краще ворога, так і теж саме відбудеться з оптоволокном,

– сказав військовий.

Він переконаний, що 3 місяці більшість українських підрозділів почне активно застосовувати саме БпЛА на оптоволокні.

Ще на початку 2024 року перевага російських дронів на деяких напрямках становила 1 до 7, але волонтери, держава та бізнес посприяли тому, що це співвідношення наразі становить 1 до 1, а іноді – Україна навіть має перевагу. За словами Федоренка, точно теж саме відбудеться із дронами на оптоволокні.