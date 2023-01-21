Пожежа виникла в Ангарську, однак горить яскраво – дим видніється аж до окраїн сусуднього Іркутська. Російські телеграм-канали пишуть, що площа займаня сягнула 400 квадратних метрів, інформує 24 канал.

До речі Гори-гори ясно: у Саратовській області Росії 5 годин поспіль не можуть погасити пожежу

Лунають вибухи

Очеіидці повідомляли, що з місця займання долинали вибухи. Попередньо, вогонь із бензовоза, що загорівся, перейшов на цистерни поїзда, який стояв на території проммасиву.

Офіційної інформації про потерпілих немає. Ймовірно, росіяни, за традицією, скажуть, мовляв, ніхто не постраждав.

Дивіться відео пожежі:

Речник Одеської обласої військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що в цистерах було паливо, яке планували відправити окупаційним військам.

В Росії – ні дня без пожежі