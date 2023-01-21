Пожар возник в Ангарске, однако горит ярко – дым виднеется вплоть до окраин суда Иркутска. Российские телеграм-каналы пишут, что площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщает 24 Канал.

Кстати говоря Гори-гори ясно: в Саратовской области России 5 часов подряд не могут погасить пожар

Раздаются взрывы

Очевидцы сообщали, что с места возгорания доносились взрывы. Предварительно, огонь из загоревшегося бензовоза перешел на цистерны поезда, стоявшего на территории проммассива.

Официальной информации о потерпевших нет. Вероятно, россияне по традиции скажут, мол, никто не пострадал.

Смотрите видео пожара:

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что в цистернах было топливо, которое планировали отправить оккупационным войскам.

В России – ни дня без пожара