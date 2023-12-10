Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 700 окупантів. Варто додати, що статистика втрат ворога може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій дуже складно підрахувати точну кількість загиблих та поранених російських військових.
До теми За місяць-два можуть втратити армію: шалені втрати Росії у війні матимуть критичні наслідки
Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила:
- особового складу – близько 338 820 (+700) осіб;
- танків – 5 636 (+4);
- бойових броньованих машин – 10 529 (+10);
- артилерійських систем – 8 064 (+6);
- РСЗВ – 919 (+0);
- засоби ППО – 605 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 136 (+0);
- крилаті ракети – 1 586 (+1),
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 623 (+25);
- спеціальна техніка – 1 162 (+3).
Втрати Росії станом на 10 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сході та Півдні тривають запеклі бої. Лише протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
- Окупанти намагалися атакувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Втім, ворог успіху не мав й усі атаки були відбиті.
- Найбільше російських атак – біля Авдіївки, адже ворог не полишає спроб оточити місто. Також зросла кількість ворожих атак і на Бахмутському напрямку.
- Разом з тим, тривають наступальні операції на Мелітопольському напрямку, а на Херсонщині Сили оборони й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.