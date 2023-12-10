Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 700 оккупантов. Следует добавить, что статистика потерь врага может быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий очень сложно подсчитать точное количество погибших и раненых российских военных.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла:

личного состава – около 338 820 (+700) человек;

танков – 5 636 (+4);

боевых бронированных машин – 10 529 (+10);

артиллерийских систем – 8 064 (+6);

РСЗО – 919 (+0);

средства ПВО – 605 (+0);

самолетов – 324 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 136 (+0);

крылатые ракеты – 1 586 (+1),

корабли/катера – 22 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 623 (+25);

специальная техника – 1 162 (+3).



Потери России по состоянию на 10 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте