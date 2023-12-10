Начал свою эпическую "проповедь" патриарх Кирилл с того, как россиянам "повезло" жить в эти времена. Ага, особенно – 338 820 оккупантам, которые – в пакетах и в аду.

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Далее Кирилл заявил, что Россия – одна из 5 "свободных" стран в мире. Возможно, он уже начал пиар-кампанию президентских выборов в 2024 году.

Мы живем в реально свободной стране. Мы должны благодарить Бога за все это, молиться за родину нашу, за главнокомандующего нашего Владимира Владимировича Путина – православного человека, который четко осознает огромную ответственность, возложенную на него сверху за родину нашу,

– заявил Кирилл.

Сочетание слов "Бог" и "Путин" в одном предложении и призыв молиться за Путина – ужасное богохульство. Это будто просить молиться за черта из ада.

Кроме того, Кирилл призвал молиться за оккупантов, совершающих геноцид украинцев. Раньше он уже благословлял их. После этого церковь, где это происходило, вдруг загорелась. Совпадение? Не думаем.