Покушение на "Беса" произошло еще будто бы в пятницу 8 декабря, но врачам не удалось спасти мужчину. В деталях разбирался 24 Канал.

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Пилот Ми-24, воевал против Украины: кто такой Евгений "Бес" и что известно о его расстреле в Воронеже

Российские СМИ написали о стрельбе в Воронеже 9 декабря. Пропагандистский телеграм-канал, посвященный авиации, постоянно сообщал новые детали о покушении и личности раненого.

Согласно этим сообщениям, в Воронеже ранили Евгения Бестужева-Рюмина, преподавателя Военно-Воздушной Академии ВВС России, пилота вертолета Ми-24. Он якобы воевал против Украины, а его жена погибла в результате украинской ракетной атаки по автобусу. После ее смерти лётчика "перевели на другую работу". Он остался с тремя детьми, которых и закрыл собой во время стрельбы в Воронеже. Затем появились сообщения, что "Бес" погиб, получив семь пуль. Хоронить его должны были 11 декабря.

Местные власти сначала молчали, затем опровергали эти сообщения. Впоследствии и сам автор пропагандистского телеграм-канала опроверг их, заявив, что его ввели в заблуждение, а вся эта история выдумана. Примечательно, что он написал это после встречи с воронежской властью, а именно – представителями администрации области и представителями силовых структур. Все сообщения, которые он писал о "Бесе" ранее, удалены из канала.

10 декабря местные власти Воронежа снова написали, что в академии ВВС не подтвердили существование такого преподавателя, а на кладбищах фамилии Бестужев-Рюмин нет в списках. Что интересно, несмотря на опровержение новости о гибели пилота в Воронеже, один из депутатов Госдумы (он же вице-спикер) предложил наградить "Беса" орденом Мужества.

Обратите внимание! Некоторые опровергатели указали, что несколько лет назад в одном из российских сериалов изобразили пилота по фамилии Бестужев с позывным "Бес". В целом же фамилия Бестужев-Рюмин очень известная в России, хоть и редкая: ее носители были дворянами, а самый известный из них – декабрист Михаил Бестужев-Рюмин, которого казнили в 1826 году после неудачного восстания против царя.

