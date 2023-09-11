Цього ж дня стало відомо про відставку колишнього очільника Андрія Нєбитова. Він пробув на посаді чотири роки, а тепер займе іншу посаду.

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Кадрові перестановки в поліції

Ввечері 11 вересня голова Нацполіції Іван Вигівський призначив генерала третього рангу Анатолія Щадила головою поліції Київської області. Він замінив Андрія Нєбитова – той отримав нову посаду. Нєбитов стане заступником голови Національної поліції України.

Іван Вигівський на заході подякував за службу Нєбитову та побажав йому успіхів. Також він додав, що новий голова обласного управління поліції продовжить розвивати структурний підрозділ у Київській області.

Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності,

– зазначив Вигівський.

Сам Щадило заявив, що продовжить підтримувати в області порядок і створення безпекового середовища для громадян.

Знайомство з новим очільником Андрієм Щадилом / Поліція Київської області

На представленні нового очільника були присутні керівники Служби безпеки України в місті Києві та Київській області, Київської обласної прокуратури, Київської обласної військової адміністрації та Київської обласної ради.

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