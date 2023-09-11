В этот же день стало известно об отставке бывшего главы Андрея Небытова. Он пробыл на должности четыре года, теперь же займет другую должность.

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Кадровые перестановки в полиции

Вечером 11 сентября глава Нацполиции Иван Выговский назначил генерала третьего ранга Анатолия Щадило главой полиции Киевской области. Он заменил Андрея Небытова – тот получил новую должность. Небытов станет заместителем председателя Национальной полиции Украины.

Иван Выговский на мероприятии поблагодарил за службу Небытова и пожелал ему успехов. Также он добавил, что новый глава областного управления полиции продолжит развивать структурное подразделение в Киевской области.

Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и будет дальше развивать полицию Киевской области, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности,

– отметил Выговский.

Сам Щадило заявил, что продолжит поддерживать в области порядок и создание безопасной среды обитания для граждан.

Знакомство с новым главой Андреем Щадило / Полиция Киевской области

На представлении нового руководителя присутствовали руководители Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Киевской областной прокуратуры, Киевской областной военной администрации и Киевского областного совета.

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