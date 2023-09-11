Еще 5 сентября Владимир Зеленский уволил с должности главу ОВА Донетчины Павла Кириленко, который руководил администрацией более 4 лет. Его первым заместителем был Игорь Мороз, и именно сейчас он может возглавить регион.

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Кто такой Игорь Мороз

Как пишут официальные источники, Игорь Мороз родом из города Краматорска Донецкой области. Родился 29 марта 1970 года – то есть сейчас ему 53 года. В сентябре 2019 года он стал первым заместителем Кириленко.

Мороз имеет военное образование. С 1987 по 1992 год он проходил военную службу в советской армии. После этого до 1999 года работал в органах налоговой в Краматорске.

В 2001 году стал заместителем директора по коммерческим вопросам на Артемовском опытном машиностроительном заводе. Был на этом посту почти три года, а затем стал финансовым директором "МИНЕТЕК" в Краматорске. Это машиностроительное предприятие.

С 2006 года до назначения заместителем председателя Донецкой ОВА Мороз работал на различных государственных должностях, в частности:

в государственном предприятии "Донецкий региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации";

в ГП "Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации".

Обратите внимание! Без должности после увольнения из Донецкой ОВА Павел Кириленко не остался – Верховная Рада проголосовала за назначение его главой Антимонопольного комитета Украины. Зеленые кнопки нажали 250 нардепов.

Вспомним напоследок, что не так давно был уволен с должности главы Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. С 5 сентября 2023 года эту обладминистрацию возглавляет Филипп Пронин.