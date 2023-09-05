Ранее Давид Арахамия отмечал, что Кириленко должен возглавить Антимонопольный комитет Украины. Причиной этого стало увольнение предыдущего главы АМКУ.
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Павел Кириленко больше не глава Донецкой ОВА
На сайте президента Украины 5 сентября появился соответствующий указ, что Павла Кириленко освобождают от должности главы Донецкой областной военной администрации.
Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,
– говорится в указе.
В украинских властях происходят кадровые перестановки
- Глава Минобороны Алексей Резников 4 сентября подал заявление об отставке главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Этот шаг произошел после того, как президент Владимир Зеленский выразил намерение заменить министра обороны нашей страны.
- Новой кандидатурой на этот пост президент избрал главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Зеленский отметил, что этого человека достаточно хорошо знают в Верховной Раде.
- В конце концов, комитет Совета по вопросам обороны поддержал Умерова на должность министра обороны Украины. Ранее этот комитет одобрил отставку Резникова с его должности.