Ранее Давид Арахамия отмечал, что Кириленко должен возглавить Антимонопольный комитет Украины. Причиной этого стало увольнение предыдущего главы АМКУ.

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Павел Кириленко больше не глава Донецкой ОВА

На сайте президента Украины 5 сентября появился соответствующий указ, что Павла Кириленко освобождают от должности главы Донецкой областной военной администрации.

Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,
– говорится в указе.

В украинских властях происходят кадровые перестановки