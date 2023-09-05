Раніше Давід Арахамія зазначав, що Кириленко має очолити Антимонопольний комітет України. Причиною цього стало звільнення попередньої голови АМКУ.
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Павло Кириленко більше не голова Донецької ОВА
На сайті президента України 5 вересня з'явився відповідний указ про те, що Павла Кириленка звільняють від посади глави Донецької обласної військової адміністрації.
Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,
– мовиться в указі.
В українській владі відбуваються кадрові перестановки
- Голова Міноборони Олексій Резніков 4 вересня подав заяву про відставку голові Верховної Ради Русланові Стефанчуку. Цей крок стався після того, як президент Володимир Зеленський висловив намір замінити нового міністра оборони нашої країни.
- Новою кандидатурою на цю посаду президент обрав голову Фонду державного майна Рустема Умєрова. Зеленський зазначив, що цю людину досить добре знають у Верховній Раді.
- Зрештою комітет Ради з питань оборони підтримав Умєрова на посаду міністра оборони України. Раніше цей же комітет схвалив відставку Резнікова з його посади.