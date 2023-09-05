Крім цього, Рада також обрала нову кандидатуру на цю посаду. Очолити комітет має Павло Кириленко.

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Рада внесла кадрові зміни в Антимонопольному комітеті

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що до Верховної Ради надійшла заява про звільнення нинішньої голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської. Це питання спочатку опрацюють на комітеті, а згодом надішлють до сесійної зали українського парламенту.

Крім цього, вже найближчим часом планують обрати нового голову АМКУ. Ним має стати очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ,

– сказав Арахамія.

Наостанок він сказав, що наразі посада голови Фонду державного майна України лишається вакантною. Раніше припускали, що саме Піщанська мала очолити цю структуру після звільнення Рустема Умєрова.

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