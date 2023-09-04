Засідання має відбутися 5 вересня. Тоді ж нардепи голосуватимуть за звільнення Олексія Резнікова з посади очільника Міноборони.

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Рада голосуватиме 5 вересня

У "Слузі народу" зазначили, що після голосування у Раді Умєров має зустрітися з фракцією партії. Його призначення на посаду голови Міноборони заплановане на середу, 6 вересня. Інші кадрові рішення, за словами співрозмовника, цього тижня не прийматимуться.

Розраховуємо, що за призначення Умерова в залі збереться набагато більше за необхідні 226 голосів "за",

– додало джерело.

Цю інформацію журналістам Суспільного підтвердили ще 2 співрозмовники у "Слузі народу".

"5 вересня парламент має звільнити Рустема Умєрова з посади очільника Фонду держмайна. 6 вересня Рада розгляне його затвердження на посаду міністра оборони", – зазначили вони.

Варто зауважити, що 4 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку розглянули заяву Умерова на звільнення.

Голова Комітету Дмитро Наталуха зазначив, що звільнення очільника Фонду державного майна підтримали — 11 голосів "за", ніхто не утримався чи був проти.

"Це напевно перший випадок за багато десятиліть, коли Голова ФДМУ йде без скандалів, шлейфу звинувачень та дорікань, йде своїми ногами й на підвищення", – підкреслив парламентар.

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Коротко про відставку Резнікова з посади міністра оборони

3 вересня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що хоче замінити міністра оборони України.

Новим очільником оборонного відомства президент хоче бачити Рустема Умєрова – очільника Фонду державного майна України. Перед тим, як він обійме нову посаду, за його звільнення має проголосувати Верховна Рада.

4 вересня Олексій Резніков подав заяву про відставку голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. У ній міністр зауважив, що готовий відзвітуватися керівництву нашої держави.

Кілька народних депутатів повідомили, що після звільнення Резнікова можуть призначити послом України у Великій Британії. Сам посадовець зазначив, що "не в курсі" таких планів.

Зверніть увагу! Олексія Резнікова призначили міністром оборони України 4 листопада 2021 року після відставки Андрія Тарана. Саме Резніков працював на посаді очільника оборонного відомства нашої держави з початку повномасштабного російського вторгнення. Він їздив і на перемовини з Кремлем до Білорусі, і на зустрічі у форматі "Рамштайн", де міністри обговорювали передачу зброї України.