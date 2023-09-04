Так, цей комітет проголосував за відставку Резнікова. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що це сталося за підтримки більшості голосів.

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Комітет Ради проголосував за відставку Резнікова

Народний обранець наголосив, що комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Зокрема, проти цього рішення не голосував жоден член комісії.

16 за, 2 утримались,

– наголосив Ярослав Железняк.

Тепер за відповідне рішення мають проголосувати депутати українського парламенту. Джерела у керівництві фракції "Слуга народу" повідомили журналістам, що, ймовірно, звільнення Олексія Резнікова з посади розглянуть 5 вересня, а призначення на посаду Рустема Умєрова вже 6 вересня.

Зрештою нардепи наголосили, що Умєрова ще мають звільнити з посади очільника Фонду державного майна України, а сам він планує відвідати засідання фракції "Слуга народу" та відповісти на запитання нардепів.

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