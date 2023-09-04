Так, цей комітет проголосував за відставку Резнікова. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що це сталося за підтримки більшості голосів.
До теми Правильні кроки – скандальні яйця․ Резніков йде: чим він запам'ятався на посаді міністра оборони
Комітет Ради проголосував за відставку Резнікова
Народний обранець наголосив, що комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Зокрема, проти цього рішення не голосував жоден член комісії.
16 за, 2 утримались,
– наголосив Ярослав Железняк.
Тепер за відповідне рішення мають проголосувати депутати українського парламенту. Джерела у керівництві фракції "Слуга народу" повідомили журналістам, що, ймовірно, звільнення Олексія Резнікова з посади розглянуть 5 вересня, а призначення на посаду Рустема Умєрова вже 6 вересня.
Зрештою нардепи наголосили, що Умєрова ще мають звільнити з посади очільника Фонду державного майна України, а сам він планує відвідати засідання фракції "Слуга народу" та відповісти на запитання нардепів.
Відставка Резнікова з посади міністра оборони: що відомо
- У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський 3 вересня розповів, що хоче замінити Олексія Резнікова на посаді міністра оборони нашої країни. Зокрема, президент також обрав іншу кандидатуру для цього поста.
- Новим міністром оборони Зеленський обрав Рустема Умєрова. Наразі він очолює Фонд державного майна України, тому перед тим, як він почне обіймати нову посаду, його має звільнити зі старої Верховна Рада.
- Вже 4 вересня Олексій Резніков подав заяву про відставку голові Верховної Ради. Міністр також наголосив, що готовий відзвітуватися керівництву нашої держави.
- Кілька народних депутатів також сказали, що після звільнення Резнікова можуть відправити послом України у Велику Британію. Сам Резніков на такі припущення відповів, що він "не в курсі".