Да, этот комитет проголосовал за отставку Резникова. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что это произошло при поддержке большинства голосов.
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Комитет Рады проголосовал за отставку Резникова
Народный избранник подчеркнул, что комитет Верховной Рады по обороне поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. В частности, против этого решения не голосовал ни один член комиссии.
16 за, 2 воздержались,
– подчеркнул Ярослав Железняк.
Теперь за соответствующее решение должны проголосовать депутаты украинского парламента. Источники в руководстве фракции "Слуга народа" сообщили журналистам, что, вероятно, увольнение Алексея Резникова с должности будет рассмотрено 5 сентября, а назначение на должность Рустема Умерова уже 6 сентября.
Наконец, нардепы подчеркнули, что Умерова еще должны уволить с должности главу Фонда государственного имущества Украины, а сам он планирует посетить заседание фракции Слуга народа и ответить на вопросы нардепов.
Отставка Резникова с должности министра обороны: что известно
- В своем вечернем обращении Владимир Зеленский 3 сентября рассказал, что хочет заменить Алексея Резникова в должности министра обороны нашей страны. В частности, президент также избрал другую кандидатуру для этого поста.
- Новым министром обороны Зеленский избрал Рустема Умерова. Пока он возглавляет Фонд государственного имущества Украины, поэтому перед тем, как он начнет занимать новую должность, его должна уволить со старой Верховная Рада.
- Уже 4 сентября Алексей Резников подал заявление об отставке главе Верховной Рады. Министр также подчеркнул, что готов отчитаться руководству нашего государства.
- Несколько народных депутатов также сказали, что после увольнения Резникова могут отправить послом Украины в Великобританию. Сам Резников на такие предположения ответил, что он "не в курсе".