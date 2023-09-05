306 депутатов проголосовали за увольнение Песчанской с должности главы АМКУ. Как отметил депутат Ярослав Железняк, во время вопросов она не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой ФГИУ.

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Что известно об увольнении

По словам Ольги Песчанской, она выполнила свою функцию, поэтому "пришло время освободить место для других".

5 сентября Верховная Рада проголосовала за отставку министра обороны Алексея Резникова и уволила с должности главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Именно Умеров должен стать новым министром обороны, голосование на этот счет должно состояться 6 сентября. А вот должность главы Фонда государственного имущества остается вакантной.

Кто такая Ольга Песчанская

Она имеет образование в области промышленного и гражданского строительства, а также степень магистра экономики предпринимательства. Работала в "АрселорМиттал" и холдинге "Метинвест", занималась закупкой услуг, занимала руководящие должности в разных фирмах.

В АМКУ работала с 2019 года – сначала в должности первого заместителя, а 16 июля 2020 года ее назначили главой Антимонопольного комитета.

Кто возглавит АМКУ вместо Песчанской

Днем 5 сентября комитет по экономической политике рассмотрел заявление на увольнение председателя АМКУ Ольги Песчанской восемью голосами за, а затем его одобрила Верховная Рада.

Далее предстоят следующие шаги:

заседание фракции коалиции;

внесение кандидатуры нового главы АМКУ Павла Кириленко;

снова заседание Комитета по вопросам экономики;

голосование за назначение главы АМКУ.

По данным Ярослава Железняка, последние два пункта реализуются завтра, 6 сентября.

Павел Кириленко, который может возглавить АМКУ, является главой Донецкой ОВА. О том, что его кандидатуру рассматривают на должность главы Антимонопольного комитета, сообщил утром 5 сентября Давид Арахамия. Он же проинформировал, что "должность председателя ФГИУ пока остается без назначения".