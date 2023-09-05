306 депутатів проголосували за звільнення Піщанської з посади очільниці АМКУ. Як зазначив депутат Ярослав Железняк, під час питань вона не підтвердила і не спростувала плани в подальшому призначити її головою ФДМУ.

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Що відомо про звільнення

За словами Ольги Піщанської, вона виконала свою функцію, тож "прийшов час звільнити місце для інших".

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Олексія Резнікова та звільнила з посади голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Саме Умєров має стати новим міністром оборони, голосування щодо цього має відбутися 6 вересня. А от посада очільника Фонду державного майна залишається вакантною.

Хто така Ольга Піщанська

Вона має освіту в галузі промислового та цивільного будівництва, а також ступінь магістра економіки підприємництва. Працювала в "АрселорМіттал" та холдингу "Метінвест", займалася закупівлею послуг, обіймала керівні посади в різних фірмах.

В АМКУ працювала з 2019 року – спочатку на посаді першого заступника, а 16 липня 2020 року її призначили головою Антимонопольного комітету.

Хто очолить АМКУ замість Піщанської

Удень 5 вересня комітет з питань економічної політики розглянув заяву на звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської вісьмома голосами за, а потім її схвалила Верховна Рада.

Далі мають відбутися такі кроки:

засідання фракції коаліції;

внесення кандидатури нового голови АМКУ Павла Кириленка;

знову засідання Комітету з питань економіки;

голосування за призначення голови АМКУ.

За даними Ярослава Железняка, останні два пункти реалізуються завтра, 6 вересня.

Павло Кириленко, який може очолити АМКУ, є головою Донецької ОВА. Про те, що його кандидатуру розглядають на посаду очільника Антимонопольного комітету, повідомив зранку 5 вересня Давид Арахамія. Він же проінформував, що "посада голови ФДМУ поки залишається без призначення".