Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Російська армія вночі атакувала Херсон

Вчергове російська армія атаквала Херсон вночі. Одна з запущених авіабомб влучила в багатоквартирний будинок. На місці ворожого прильоту працюють рятувальники, поліція, лікарі, комунальні служби та група оперативного реагування Херсонської міської військової адміністрації.

Відомо, що через атаку постраждали троє людей. Серед них є діти – 13-річні хлопчик і дівчинка. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів. У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес.