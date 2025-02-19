Про це 24 Канал пише з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера. Через ворожу атаку також почалися проблеми з електропостачанням, без світла залишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

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Наслідки російської атаки по Одесі

Увечері російські війська знову запустили по Одесі дрони-каміказде. О 20:21 жителі вперше почули звуки вибухів, пізніше канонада повторилася ще три рази.

Внаслідок падіння одного з БпЛА сталися загоряння. Пошкоджено кілька житлових та господарчих будівель та інфраструктуру міста. Один чоловік 55-ти років була поранений.

Наслідки ворожої атаки по Одесі / Фото Геннадія Труханова

Ворожа атака спричинила масові відключення світла в обласному центрі. Фахівці роблять все можливе, аби повернути світло до будинків 5 000 жителів. Також без електропостачання залишилися понад 89 000 абонентів в Одеській області.

Наразі всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків як сьогоднішньої, так і вчорашньої атак. Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів. Роботи тривають цілодобово,

– повідомляє Олег Кіпер.

Станом на 23:56 небезпека для Одещини минула. У разі повторної атаки закликаємо перебувати в безпечному місці.

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