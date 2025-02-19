Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера. Из-за вражеской атаки также начались проблемы с электроснабжением, без света остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

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Последствия российской атаки по Одессе

Вечером российские войска снова запустили по Одессе дроны-камиказде. В 20:21 жители впервые услышали звуки взрывов, позже канонада повторилась еще три раза.

В результате падения одного из БПЛА произошли возгорания. Повреждены несколько жилых и хозяйственных построек и инфраструктура города. Один мужчина 55-ти лет был ранен.

Последствия вражеской атаки по Одессе / Фото Геннадия Труханова

Вражеская атака повлекла за собой массовые отключения света в областном центре. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома 5 000 жителей. Также без электроснабжения осталось более 89 000 абонентов в Одесской области.

Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий как сегодняшней, так и вчерашней атак. В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас 89500 абонентов. Работы продолжаются круглосуточно,

– сообщает Олег Кипер.

По состоянию на 23:56, опасность для Одесщины прошла. В случае повторной атаки призываем находиться в безопасном месте.

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