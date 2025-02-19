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Что известно о взрывах в Одессе 19 февраля

В 20:48 Воздушные силы написали, что в направлении Одессы из акватории Черного моря летят вражеские БПЛА.

Через десять минут корреспонденты Суспильного сообщили, что в Одессе раздаются взрывы. В 20:49 об этом проинформировал Геннадий Труханов.

Мониторинговые сообщества приводят данные о большом количестве дронов на Одессу. Их не менее десяти.